Tatverdächtige nach Taschendiebstählen in Hamburg verhaftet

Hamburg. Zwei mutmaßliche Taschendiebe hat die Polizei im Hamburger Stadtteil Harburg und im niedersächsischen Seevetal verhaftet. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird noch gesucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Trio im Alter zwischen 25 und 30 Jahren soll für 15 Diebstähle verantwortlich sein. Bei Durchsuchungen am Freitag in Harburg und Seevetal stellten Polizisten mutmaßliches Diebesgut sicher.

Zu Jahresbeginn war es zu einer Häufung von Taschendiebstählen in Supermärkten, insbesondere in den Hamburger Stadtteilen Billstedt und Hamm gekommen. Opfer der Diebstähle seien vor allem Frauen zwischen 65 und 85 Jahren geworden. Die mutmaßlichen Täter erbeuteten nach Polizeiangaben auch EC-Karten, teils sogar in Verbindung mit den PIN-Nummern, mit denen sie Geld abhoben. Einen gestohlenen Wohnungsschlüssel nutzten die Männer zu einem Wohnungseinbruch.