Özcan will "auf jeden Fall" beim HSV blieben

Hamburg. Der türkische Fußball-Nationalspieler Berkay Özcan denkt trotz seiner Reservistenrolle beim Hamburger SV derzeit nicht an einen Vereinswechsel. "Ich will auf jeden Fall beim HSV bleiben - und zwar so lange wie möglich", sagte der 21 Jahre alte Mittelfeldakteur dem "Hamburger Abendblatt" (Freitag). Der mit einem bis 2023 laufenden Vertrag ausgestattete Offensiv-Spieler will lieber um seinen Platz im Team des ambitionierten Zweitligisten kämpfen.

"Natürlich ist mein persönlicher Anspruch ein anderer, aber ich gebe weiter Vollgas im Training, um mich dem Trainer anzubieten", betonte er. Nach dem verpassten Aufstieg ist beim HSV durch die Verpflichtung neuer Leistungsträger das Gedränge im Mittelfeld groß. Özcan kam dadurch zuletzt weder beim Härtetest gegen den RSC Anderlecht (2:2) noch zum Saison-Auftakt gegen Darmstadt 98 (1:1) zum Einsatz.

"Wegen der vielen Neuzugänge herrscht ein noch größerer Konkurrenzkampf, der mich aber auch besser machen kann", betonte der in diesem Winter für 1,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum HSV gekommene Türke. An den nächsten HSV-Gegner 1. FC Nürnberg (Montag, 20.30 Uhr) hat er gute Erinnerungen: Im DFB-Pokal-Achtelfinale stand Özcan Anfang Februar zum ersten Mal in der HSV-Startelf und erzielte im Volksparkstadion prompt das umjubelte 1:0-Siegtor der Hanseaten.