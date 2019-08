Hamburg. In Wilhelmsburg ist eine 200 Quadratmeter große Autowerkstatt niedergebrannt. Eine Rauchsäule war am Donnerstagabend zeitweise weit über Wilhelmsburg hinaus bis in die Hamburger Innenstadt sichtbar. Laut Lagedienst der Feuerwehr ging der Alarm um 19.45 Uhr bei den Rettern ein. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand die Werkstatt bereits komplett in Flammen.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer zügig unter Kontrolle. "Die ersten Löschversuche zeigen bereits Wirkung", so ein Sprecher des Lagedienstes gegen 20.15 Uhr. Problematisch: Direkt an die Kfz-Werkstatt grenzt ein Wohnhaus. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Haus zu verhindern. 100 Feuerwehrleute sind zurzeit vor Ort.

Die Rauchwolke über Wilhelmsburg. Am Pollhornbogen brennt eine Autowerkstatt. Links im Bild: Die Nikolaikirche in Hamburg Altstadt.

Foto: Claudia Eicke-Diekmann

Das Gebäude ist teilweise zusammengestürzt, weil Stahlträger durch die Hitze des Feuers schmolzen. In der Halle lagerten Lacke, Reifen und Öle. Derzeit sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, zahlreiche Brandnester zu löschen. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern.

Weil es vor Ort windstill war und der Rauch nicht in Wohngebiete weitergetragen wurde, musste die Feuerwehr kein Katwarn auslösen. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.