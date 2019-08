Mehrjährige Haftstrafe für gewaltsamen Tod eines Segebergers

Kiel. Für den gewaltsamen Tod eines Mannes in Bad Segeberg hat das Landgericht Kiel einen 37-Jährigen zu sechs Jahren und sieben Monaten Haft wegen Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Diebstahl verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Mannes in einer Entzugsklinik an, wie der Vorsitzende Richter Jörg Brommann am Donnerstag in seiner Urteilsbegründung sagte. Zu der gewalttätigen Auseinandersetzung in der Wohnung des Opfers war es am 29. Oktober 2018 nach Alkohol- und Drogenkonsum der Männer gekommen.

Damit blieb die 8. Große Strafkammer unter der Forderung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die auf neun Jahre und sieben Monate plädiert hatten. Der Verteidiger des Mannes hatte das Geschehen als Notwehr bewertet und auf Freispruch plädiert. Der Angeklagte hatte mehrere Tritte auf seinen langjährigen Freund gestanden, eine Tötungsabsicht aber vehement bestritten.