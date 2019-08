Fürth gegen St. Pauli: "Extraschub" durch Flutlichtspiel

Fürth. Nach dem verpatzten Saisonauftakt erwartet die SpVgg Greuther Fürth durch das Flutlichtspiel beim FC St. Pauli am Freitag (20.30 Uhr/Sky) einen zusätzlichen Ansporn. "Wir freuen uns auf eine außergewöhnliche Atmosphäre. So ein Abendspiel gibt noch mal einen Extraschub", meinte Fürths Trainer Stefan Leitl am Donnerstag vor dem 2. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Der fränkische Tabellenletzte hatte seine Auftaktpartie gegen den FC Erzgebirge Aue vor heimischem Publikum mit 0:2 verloren und dabei eine Vielzahl von Torchancen vergeben.

"Wir gehen sehr oft vor die Kiste, das ist elementar", sagte Leitl, der keine Personalsorgen hat. "Wir müssen es auch nicht übertreiben. Ich hoffe, dass der Knoten platzt und wir treffen werden." Die Hamburger waren mit einem 1:1 bei Arminia Bielefeld in die Zweitligasaison gestartet und peilen am Freitag vor ausverkauftem Haus den ersten Saisonsieg an.