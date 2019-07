Hamburgs Schulen bei Digitalisierung spitze

Hamburg. In Sachen Breitbandanschluss belegen Hamburgs Schulen bundesweit Platz eins. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Bundestagsanfrage hervor, wie die Schulbehörde am Mittwoch mitteilte. Demnach verfügen in Hamburg 408 von 444 Schulen über einen Breitbandanschluss. 36 Schulen oder 8,11 Prozent gelten als unterversorgt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Schulbehörde um Privatschulen, da alle staatlichen Einrichtung bereits ans schnelle Internet angeschlossen seien.

Zum Vergleich: In Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind laut Bundesregierung 17,83 beziehungsweise 19,02 Prozent der Schulen noch ohne Breitbandanschluss. Bundesweite Schlusslichter sind Sachsen-Anhalt (50,91) und Sachsen (40,4 Prozent).

Dass Hamburgs Schulen bei der Digitalisierung vorne liegen, gelte nicht nur für den Breitbandanschluss, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). "In jedem zweiten Unterrichtsraum gibt es bereits jetzt eine digitale Tafel, zudem verfügen die Schulen über rund 30 000 Laptops und Computer, so dass jede fünfte Hamburger Schulklasse jederzeit an entsprechenden Geräten arbeiten kann." Damit stünden den Schülerinnen und Schülern in den Schulen der Hansestadt doppelt so viele Computer zur Verfügung wie im Bundesdurchschnitt.