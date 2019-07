Polizei erreicht auf Social Media teilweise 1,5 Millionen

Kiel. Schleswig-Holsteins Polizei informiert über die sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Youtube und neuerdings auch Instagram nach eigenen Angaben eine Viertelmillion Menschen in der Woche. Bei besonders öffentlichkeitswirksamen Themen seien es bis zu 1,5 Millionen. "Die junge Zielgruppe erreichen wir am besten über einen Kanal wie Instagram, der sich vor allem auf Bilder und weniger auf Texte konzentriert", sagte Polizeisprecher Dennis Schneider am Mittwoch.

Die einzelnen Polizeidirektionen im Land haben sieben Fanseiten bei Facebook. Außerdem gibt es Kanäle der Polizei bei Twitter, YouTube und Instagram. Twitter und Facebook nutzen die Beamten vor allem für Beiträge über aktuelle Einsätze oder Kommunikation mit Nutzern. Zum Einsatz kommen die Kanäle zudem bei aufkommenden Gerüchten oder im Netz kursierenden Fake-News.

"Es besteht bei den Menschen in kürzester Zeit ein großes Informationsbedürfnis", sagte Schneider. Als Beispiel nannte er die Verhaftung des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr. Damals seien innerhalb weniger Stunden Hunderte Kommentare und Anfragen aus ganz Europa eingegangen.