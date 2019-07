Hauke Wahl verlängert Vertrag in Kiel vorzeitig bis 2023

Kiel. Hauke Wahl bleibt dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel langfristig erhalten. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger hat sich mit den Schleswig-Holsteinern vorzeitig auf eine Verlängerung des Vertrages bis zum 30. Juni 2023 geeinigt, teilte der Verein am Mittwoch mit. "Hauke gehört zu den absoluten Leistungsträgern und Säulen unserer Mannschaft", sagte Sportchef Fabian Wohlgemuth über den neuen Mannschaftskapitän. "Er übernimmt Verantwortung, geht mit einer tadellosen Einstellung und konstanten Leistungen voran."

Wahl hatte schon von 2012 bis 2015 für Holstein gespielt und war nach Stationen in Paderborn, Heidenheim und Ingolstadt im Sommer 2018 an die Förde zurückgekehrt. Dort zählte er in der abgelaufenen Saison zu den Dauerbrennern, er bestritt 33 der 34 Punktspiele und stand zudem bei allen drei Pokalspielen auf dem Feld. "Ich werde alles dafür tun, die mittelfristig gesteckten Ziele wie die nachhaltige Etablierung in der Liga zu erreichen", versprach Hauke Wahl.