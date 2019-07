Der Sonderzug "Metal-Train" ist in Wacken eingetroffen

Wacken. Einen Tag vor dem offiziellen Beginn des Wacken-Festivals ist am Mittwochmorgen der Sonderzug mit Schlaf- und Barwagen sowie DJ-Programm in Itzehoe (Kreis Steinburg) eingetroffen. Der sogenannte Metal-Train war am Dienstagabend in München losgefahren und machte unter anderem in Frankfurt und Köln Halt. Für die rund 800 Metalfans an Bord ging es mit einstündiger Verspätung anschließend mit Bussen weiter in das knapp 20 Kilometer entfernte Wacken. Zwei Personen mussten wegen schlechten Benehmens aus dem Zug geholt werden, wie die Polizei mitteilte. Ansonsten sei alles friedlich verlaufen.

Zur 30. Auflage des Festivals werden rund 75 000 Besucher und 200 Bands erwartet, die Tickets sind seit knapp einem Jahr ausverkauft. Die Polizei geht aber auch in diesem Jahr von einem weitgehend friedlichen Verlauf aus.