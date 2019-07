Hamburg. Im August sollen nun erstmals fahrerlose Elektro-Kleinbusse in der Hamburger Hafencity mit Fahrgästen unterwegs sein. Am Mittwoch um 10 Uhr wollen Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos), Hochbahn-Chef Henrik Falk und weitere Projekt-Vertreter den Probebetrieb vorstellen.

Zunächst soll noch eine Begleitperson an Bord der neuartigen Kleinbusse die Sicherheit gewährleisten und im Notfall eingreifen. Dieser ursprünglich für Jahresbeginn schon vorgesehene Start hat sich nach Angaben der Hochbahn verzögert, weil der Zulassungsprozess und die Arbeiten für die notwendige Infrastruktur länger als erwartet dauerten.

Projekt "Fahrerlose Busse" kostet fünf Millionen Euro

„Hamburg Electric Autonomous Transportation“ - kurz Heat - wird das rund fünf Millionen Euro teure Projekt genannt, mit dem Hamburg einen weiteren Meilenstein in städtischer Mobilität setzen will. Die rund fünf Meter langen Fahrzeuge können nach früheren Angaben bis zu 16 Fahrgäste transportieren. Sie sollen bis zum ITS-Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme im Herbst 2021 in Hamburg mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometern auf einer 1,8 Kilometer langen Strecke in der Hafen-City verkehren und mehrere Haltestellen ansteuern.

Das Fahrzeug navigiert selbstständig mit Hilfe von Kameras, Sensoren, Radar und digitaler Kommunikation und wird von der Leitstelle der Hochbahn aus überwacht. An der Fahrstrecke waren Aufrüstungen mit Sensorikelementen erforderlich. Die Technik muss alle Aufgaben eines Fahrers übernehmen und die Verkehrsregeln einhalten.