400 neue Polizeianwärter für den Norden

Kiel. Bei der Landespolizei in Schleswig-Holstein startet die Ausbildung für 406 junge Menschen. In Altenholz bei Kiel und in Eutin werden 250 Kommissaranwärter und 156 Polizeiobermeisteranwärter ihre Laufbahn beginnen, wie das Innenministerium am Dienstag ankündigte. Die Ausbildung beginnt an diesem Donnerstag beziehungsweise zum 1. Februar nächsten Jahres. Aus einer großen Bewerberzahl seien 406 hervorragend geeignete Polizeianwärter ausgewählt worden, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Mit ihnen mache das Land auch den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer noch stärker sichtbaren Bürgerpolizei.

Die Anwärter, unter ihnen 158 Frauen, sind zwischen 16 und 42 Jahre alt. Mit dabei sind auch Nachwuchskräfte mit bosnischen, türkischen, russischen, dänischen, iranischen, spanischen, polnischen und tschechischen Wurzeln. "Unsere Landespolizei ist ein Querschnitt der Gesellschaft", sagte Grote. "Ich freue mich, dass wir eine ganze Reihe von Menschen mit einem Migrationshintergrund in der Landespolizei begrüßen können."

Als wichtige Ausbildungsthemen nannte der Minister auch die Rolle der Polizei im demokratischen Rechtsstaat und den Umgang mit kulturbedingten Unterschieden. "Für mich ist Extremismus jeder Art absolut indiskutabel", betonte Grote. Das gelte besonders für Polizisten, die auch Vorbilder seien. "Deswegen setzen wir in dem Bereich auf eine Null-Toleranz-Strategie und legen auch in der Ausbildung großen Wert auf die Vermittlung der demokratischen Werte."