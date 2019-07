Umwelthilfe-Antrag für Silvester-Böllerverbot eingegangen

Kiel. Der angekündigte Antrag der Deutschen Umwelthilfe auf ein Verbot privater Silvesterfeuerwerke in Kiel ist nach Angaben der Landeshauptstadt dort am Dienstagvormittag eingetroffen. "Wir werden den Antrag jetzt prüfen", sagte ein Sprecher. Wegen hoher Belastungen der Luft mit Feinstaub will die Umwelthilfe Feuerwerke in insgesamt 31 deutschen Städten verbieten lassen. Die Anträge richteten sich an die Städte, deren Zentren besonders stark mit Feinstaub belastet sind, hieß es. Inhaltlich wollte sich die Stadt Kiel am Dienstag noch nicht zu dem Antrag äußern.

Aus Sicht der Umwelthilfe könnten Feuerwerke auch von professionellen Veranstaltern außerhalb der Stadtzentren organisiert werden. Möglich sei auch die Einrichtung von Gebieten, in denen privat geböllert werden darf.