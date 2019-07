Verkehrssenator besucht S-Bahn-Werk: Im Sommer autark

Hamburg. Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat am Montag das neue S-Bahn-Instandhaltungswerk in Stellingen besucht, das seit Jahresbeginn in Betrieb ist. Damit habe die S-Bahn ihre Wartungskapazitäten in Hamburg beträchtlich vergrößert und könne nun eine Flotte bis zu 250 Zügen regelmäßig warten, sagte der Hamburger S-Bahn-Chef Kay Uwe Arnecke. Im kommenden Jahr werde die S-Bahn 194 Züge haben, so dass auch noch freie Kapazitäten für weiteres Wachstum vorhanden seien.

Das S-Bahn-Werk wurde für 35 Millionen Euro gebaut und im Zeit- und Kostenplan errichtet. Es ist besonders auf Nachhaltigkeit ausgelegt und im Sommer sogar weitgehend autark bei seiner Energieversorgung. Im Winter wird Öko-Strom zugekauft.