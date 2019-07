Mopeds und Auto gehen in Flammen auf: Brandstiftung?

Ahrensburg. Eine Mofa, ein Motorroller und ein Auto sind in der Nacht zum Montag in Ahrensburg in Flammen aufgegangen. Die Fahrzeuge waren hintereinander auf einem Parkstreifen abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hätten die Feuerwehr alarmiert, als sie den Feuerschein bemerkten. Beim Eintreffen der Kräfte hätten die beiden Zweiräder bereits in voller Ausdehnung gebrannt und die Flammen auch bereits auf den Kleinwagen übergegriffen. Die Plane eines in der Nähe abgestellten Anhängers sei durch die Hitze ebenfalls beschädigt worden. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt, ebenso die Ursache des Feuers. Brandstiftung wird laut Polizei aber nicht ausgeschlossen. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nach möglichen Zeugen.