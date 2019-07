Oberleitungsschaden: Bahnstrecke Elmshorn-Tornesch gesperrt

Elmshorn. Wegen eines Oberleitungsschadens im Bereich des Elmshorner Bahnhofs ist es am Montag zu Verspätungen im Bahnverkehr gekommen. Beide Gleise zwischen Elmshorn und Tornesch seien deshalb gesperrt, wie ein Bahnsprecher am Montag gegen Mittag sagte. Die Oberleitung sei durch einen Zug der Nordbahn abgerissen worden und läge noch auf dem Zug. Bevor die Fahrgäste diesen verlassen könnten, müsse zunächst die Stromleitung geerdet werden. Der Bahnsprecher rechnete damit, dass der Schaden im Laufe des Nachmittags behoben wird.

Nach Angaben der Nordbahn befinden sich 100 Fahrgäste in dem Zug. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin.

Züge aus Richtung Westerland endeten in Elmshorn und fuhren von dort wieder zurück auf die Nordseeinsel. Züge aus Kiel in Richtung Hamburg endeten in Neumünster. Dort mussten Reisende umsteigen oder gleich von Kiel aus über Lübeck in Richtung Hamburg aufbrechen. Betroffen von dem Oberleitungsschaden waren auch Reisende mit Ziel Heavy-Metal-Festival in Wacken, die mit der Bahn zum Bahnhof nach Itzehoe fahren wollten.