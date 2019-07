Bahn-Surfer zwingt Regionalexpress zur Vollbremsung

Hamburg. Ein 22 Jahre alter Bahn-Surfer hat einen Regionalexpress im Bahnhof Hamburg-Altona zur Vollbremsung gezwungen. Bei der Abfahrt des Zuges habe er sich am Sonntagnachmittag von außen an eine verschlossene Tür gehängt, teilte die Bundespolizei mit. Als der Zugführer den "Surfer" bemerkte, habe er eine Schnellbremsung eingeleitet und den Zug noch im Bahnsteigbereich wieder zum Stehen gebracht. "Möglicherweise hat der Bahn-Surfer diesem Umstand zu verdanken, dass er unverletzt blieb", so die Polizei. Andere Fahrgäste seien nicht zu Schaden gekommen. Gegen den 22-Jährigen, der noch auf dem Bahnsteig von Bundespolizisten ausfindig gemacht werden konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.