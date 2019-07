Badeunfall: Mann leblos aus dem Wasser gezogen

Hamburg. Ein 25 Jahre alter Mann ist am Samstag leblos aus der Dove Elbe in Hamburg-Tatenberg gezogen worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei noch unklar, ob er das Unglück überleben werde. Der Inder war mit einer Studentengruppe gemeinsam an die Badestelle gekommen. Seine Freunde alarmierten die Rettungskräfte. Feuerwehrtaucher entdeckten den jungen Mann laut Polizei erst 30 bis 40 Minuten, nachdem er untergegangen war. Zuvor hatte "shz.de" über den Vorfall berichtet.