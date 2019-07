Sommerferien und bestes Wetter: Lange Staus auf Autobahnen

Hamburg. Der Ferienbeginn in Süddeutschland sowie bestes Sommerwetter haben am Samstag den Verkehr auf den Autobahnen in Norddeutschland zum Erliegen gebracht. Auf der Autobahn 1 kam es zwischen dem Maschener Kreuz und Ahrensburg auf einer Strecke von mehr als 30 Kilometern zu Stau und stockendem Verkehr, wie eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale Hamburg mitteilte. "Für Reisende in Richtung Ostsee gibt es da leider kein flüssiges Durchkommen", sagte sie. Für die vielen Spontanurlauber und Feriennachzügler aus dem Süden wurde die Fahrt - egal ob zur Travemünder Woche, den Nordseeinseln wie Sylt, Amrum und Föhr oder den kilometerlangen Ostseestränden - bei mehr als 26 Grad zur Geduldsprobe. So staute sich der Verkehr nicht nur auf der A1, sondern auch auf der Autobahn 7. Zwischen dem Dreieck Südwest und Schnelsen-Nord gab es auf einer Strecke von mehr als 13 Kilometern kaum ein Durchkommen für die Fahrer. Mit einer Abkühlung war laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch frühestens in der Nacht zum Sonntag zu rechnen: Hoch "Yvonne" wandert nach Skandinavien ab und macht Platz für das Tiefdruckgebiet "Vincent", das auch im Norden Schauer und mancherorts sogar Unwetter mit sich bringen soll.