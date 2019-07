Starker Ferienverkehr rund um München und Hamburg

München. In Bayern und Baden-Württemberg haben die Ferien begonnen, in anderen Bundesländern gehen sie dem Ende entgegen. Auf den Autobahnen, insbesondere rund um München in Richtung Österreich und im Raum Hamburg in Richtung Nordsee herrschte am Samstagvormittag sehr viel Verkehr, wie ein Sprecher des Automobilclubs ADAC sagte. Im Laufe des Tages sollte das Verkehrsaufkommen noch zunehmen.

Viel Geduld brauchten Reisende auf der A7 beim Dreieck Hamburg-Südwest in Richtung Flensburg, dort stockte der Verkehr auf mehr als 13 Kilometern. In Bayern gab es auf der A8 vor dem Grenzübergang Bad Reichenhall in Richtung Salzburg Verkehrsbehinderungen auf etwa 9 Kilometern.

In Österreich gelten an allen Wochenenden bis zum 14. September Fahrverbote für den Durchgangsverkehr auf Ausweichrouten in Tirol und Salzburg. Betroffen sind vor allem die Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn.