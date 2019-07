Kiel. Große Ehre für Handball-Erfolgscoach Alfred Gislason. Das Konterfei des 59 Jahre alten Isländers hängt seit Freitagabend unter dem Hallendach der Kieler Sparkassen-Arena. Er ist erster Trainer in der Ehrenriege. Enthüllt wurde es nach dem Abschiedsspiel des Vereins für Gislason durch Nachfolger Filip Jicha. "Der THW Kiel ist ein einzigartiger Club", sagte Gislason in seiner Abschiedsrede vor mehr als 9000 Zuschauern, die trotz hochsommerlicher Temperaturen ihren Weg in die Heimspielstätte des Rekordmeisters gefunden hatten. Er bleibe "immer Fan vom THW".

Eine Starparade lieferte den würdigen Rahmen für Gislason, der in elf Jahren mit den Zebras sechs deutsche Meisterschaften, zweimal die Champions League und sechsmal den DHB-Pokal gewann. Auf dem Feld zeigten ehemalige Weltklasse-Spieler wie der Franzose Daniel Narcisse oder der ehemalige Weltmeister-Torhüter Henning Fritz ihr Können. "Er war sehr fokussiert, wenn es ums Sportliche ging, aber konnte auch in wichtigen Momenten die richtigen Worte finden", sagte Fritz.

Gislason gestand, an diesem emotionalen Abend "aufgeregter als vor jedem Endspiel" zu sein. Er habe in der Kabine gemerkt, "was für unglaubliches Glück ich hatte, so viele unglaubliche Spieler zu trainieren". Auch Gislasons Frau Kara war dabei ("Ich verneige mich vor der Ostseehalle.").

Die Fans feierten Gislason mit "Alfred, Alfred"-Sprechchören und lachten über Einlagen der aktuellen THW-Mannschaft, die Sprüche des Trainers zitierte ("So Leute, ich bin eigentlich der entspannteste Trainer - wenn es läuft"). Ex-Spieler ließen ihn hochleben. Mehrfach liefen auf dem Videowürfel Videobotschaften an den Erfolgscoach, auch von Islands Staatspräsident Gudni Jóhannesson.