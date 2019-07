"Gute-Kita-Gesetz": Giffey unterzeichnet Vertrag mit Hamburg

Hamburg. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (alle SPD) unterzeichnen am 7. August die Vereinbarung zum "Gute-Kita-Gesetz". Das sagte ein Sprecher der Sozialbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Das Gesetz regelt die Verwendung von Bundesmitteln zur Verbesserung der Betreuung in Kindertagesstätten.

Vom Bund sollen bis 2022 rund 5,5 Milliarden Euro an die Länder fließen - für Hamburg bedeutet das zusätzlich 121 Millionen Euro. Die Länder können selbst entscheiden, wie sie die Mittel einsetzen. Allerdings müssen dazu mit jedem Land einzeln Vereinbarungen getroffen werden. Hamburg will in mehr Fachkräfte und eine bessere Betreuung investieren.