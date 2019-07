Junger Radler in Hamburg von Zug angefahren

Hamburg. Ein 16-jähriger Radler ist in Hamburg-Schnelsen von einer Bahn angefahren und schwer verletzt worden. "Er hatte am Freitagabend an den Gleisen gestoppt und war dann weitergefahren", sagte ein Sprecher der Polizei. Vermutlich habe der Jugendliche die Vorortbahn übersehen. Er kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus.