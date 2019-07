Tennisprofi Zverev bestätigt Trennung von Trainer Lendl

Hamburg. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev und Trainer Ivan Lendl haben ihre Zusammenarbeit beendet. Das bestätigte der 22 Jahre alte Hamburger am Freitag nach dem Halbfinal-Einzug beim ATP-Turnier in seiner Heimatstadt. "Es ist vorbei. Wir hatten verabredet, es nach dem Turnier zu verkünden", sagte der Weltranglisten-Fünfte. In der Nacht zu Freitag hatte es in den USA Medienberichte über die Trennung gegeben. "Ich war etwas überrascht, dass ich das über die Presse erfahren habe. Das war komisch für mich", sagte Zverev und betonte "großen Respekt" für den 59 Jahre alten Ex-Profi. Lendl zählte seit August 2018 zum Trainerteam.