Darmstadt freut sich auf Start bei HSV: "Gutes Spiel machen"

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 sieht dem Saisonauftakt beim Aufstiegsmitfavoriten Hamburger SV ohne zu viel Respekt entgegen. "Wir haben richtig Bock, wir haben richtig Lust und wir wollen dorthin fahren und ein richtig gutes Spiel machen", sagte der Trainer Dimitrios Grammozis zwei Tage vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Hamburg. "Wir können ein insgesamt positives Fazit nach der Vorbereitung ziehen. Leider haben wir am Ende noch zwei, drei Ausfälle dazubekommen."

Definitiv ausfallen werden die Neuzugänge Braydon Manu (Kapselverletzung im Knie) und Erich Berko sowie Felix Platte (beide Muskelfaserriss). In Hamburg werden die Darmstädter auf ihren bisherigen Torwart Daniel Heuer Fernandes treffen, der nach der vergangenen Saison in die Hansestadt gewechselt ist.