Feuer vernichtet Getreidefeld bei Rendsburg

Ostenfeld. Ein Brand hat am Freitag ein knapp vier Hektar großes Getreidefeld in Ostenfeld bei Rendsburg zerstört. Die Rauchsäule war mehrere Kilometer weit sichtbar, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Rund 60 Feuerwehrleuten sei es gelungen, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Bereits vor Ankunft der Einsatzkräfte sei ein Landwirt mit einem Trecker damit beschäftigt gewesen, das Feld rundherum umzupflügen, damit die Flammen sich nicht ausbreiten konnten. Ein Mähdrescher brannte ebenfalls. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute verletzt, einer von ihnen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.