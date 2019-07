Turnierfavorit Dominic Thiem in Hamburg ausgeschieden

Hamburg. French-Open-Finalist Dominic Thiem ist beim Tennis-Turnier in Hamburg überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Der an Nummer eins gesetzte Österreicher und Weltranglisten-Vierte unterlag am Freitag dem russischen Außenseiter Andrej Rubljew mit 6:7 (3:7), 6:7 (5:7). Im Halbfinale der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft der 21-jährige Moskauer am Samstag auf den Sieger der Partie zwischen Fabio Fognini aus Italien und Pablo Carreno Busta aus Spanien.

Vor dem Russen hatte bereits Vorjahressieger Nikolos Bassilaschwili die Vorschlussrunde erreicht. Der Weltranglisten-16. aus Georgien siegte 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Jérémy Chardy. Bassilaschwili lag im ersten Satz schnell mit 3:0 vorn, schaffte im zweiten Durchgang zum 5:3 das entscheidende Break und beendete nach nur 68 Minuten das Match.

Im Semifinale an diesem Samstag wäre der 27-Jährige Gegner von Alexander Zverev, falls der deutsche Lokalmatador sein Viertelfinale gegen den Serben Filip Krajinovic gewinnen sollte.