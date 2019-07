Zwei Menschen bei Autounfall auf der B203 schwer verletzt

Dörphof. Beim mehrfachen Überschlag ihres Wagens während eines Unfalls auf der Bundesstraße 203 sind am Freitag bei Dörphof (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 32 Jahre alte Fahrer und seine ein Jahr jüngere Begleiterin konnten sich selbst aus dem Wrack befreien, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ihr Wagen war nach links von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich mehrfach und landete auf dem Dach. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten. Der Fahrer sagte der Polizei, er sei unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis gefahren.