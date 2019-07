A7 nach Unfall in Richtung Norden bei Lottorf gesperrt

Lottorf. Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Lottorf ist am Freitag ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 54-Jährige war aus bislang unbekanntem Grund auf einen Sattelzug aufgefahren und wurde unter dem Auflieger eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Die A7 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Richtung Norden am Vormittag voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde in Höhe der Anschlussstelle Owschlag abgeleitet. Im Stau stehende Fahrzeuge konnten die Autobahn nach Aufforderung durch die Polizei über den Parkplatz Lottorf verlassen. Die Sperrung dauerte am späten Vormittag an.