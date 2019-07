"Bild": HSV verpflichtet Arsenal-Stürmer Amaechi

Hamburg. Der Hamburger SV hat kurz vor dem Saisonstart laut "Bild"-Zeitung einen weiteren Millionentransfer perfekt gemacht. Der Fußball-Zweitligist habe Flügelstürmer Xavier Amaechi vom FC Arsenal verpflichtet, berichtete das Blatt. Für den 18-Jährigen zahlen die Norddeutschen demnach eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro an den Londoner Premier-League-Club. Bei Arsenal besaß Amaechi noch einen Vertrag bis Mitte 2020. Der Angreifer ist englischer Junioren-Nationalspieler und kam bei den Gunners bislang nur im Nachwuchs zum Einsatz. Der HSV startet am Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 in die neue Spielzeit.