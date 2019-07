Becker: Kohlmann wird Cheftrainer

Hamburg. Boris Becker hat Veränderungen im Trainerstab des Deutschen Tennis Bundes angekündigt. So solle Bundestrainer und Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann eine neu geschaffene Funktion bekommen, sagte der dreimalige Wimbledonsieger und Herren-Chef im DTB am Donnerstag in Hamburg. "Er wird Cheftrainer über alle Bundestrainer", sagte Becker und räumte ein, dass der Verband "im Junioren-Bereich nicht gut vertreten" sei. Daher wolle der Verband auch bald einen neuen U12-Coach präsentieren. "Wir müssen bei den Jungen ansetzen", sagte Becker und kündigte einen "sehr bekannten Namen" für den Nachwuchscoach-Posten an. Im DTB arbeiten insgesamt zehn Bundestrainer an verschiedenen Stützpunkten und in verschiedenen Altersklassen.