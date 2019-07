Tennisprofi Klizan verliert gegen Gegner und Hamburgs Hitze

Hamburg. Die Hitze war für Tennisspieler Martin Klizan zuviel. Mehrmals musste der Slowake am Donnerstag in seinem Achtelfinalspiel beim Tennisturnier in Hamburg gegen den Serben Filip Krajinovic von Betreuern behandelt werden. So wurden ihm Eisrollen in den Nacken gelegt. Am Ende nutzte alles nichts. Nach mehr als zweieinhalb Stunden bei 34 Grad im Schatten und noch einigen Graden mehr direkt auf dem Centre Court musste sich der 30-Jährige mit 7:6 (8:6), 5:7, 1:6 geschlagen geben.

Normalerweise sind hohe Temperaturen kein Problem für Tennisprofis. "Für mich ist die Hitze, glaube ich, ein Vorteil", hatte Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, bereits gesagt. Beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne im Januar sind die Temperaturen beispielsweise noch um einiges höher.

Die Spieler seien die Hitze gewöhnt, sagt auch Turnierarzt Niklas Hennecke im Turniermagazin. "Sie kennen ihren Körper und sie kennen auch die Symptome, wenn es gefährlich werden könnte". Um die Hitzeschlacht durchzuhalten, trinken die Profis reichlich, unter anderen ihre eigenen Elektrolytgetränke. Während der Pausen kühlen sie sich mit nassen Handtüchern und Eis.

Doch bei Klizan nutzten die Maßnahmen nichts. Sein Kontrahent Krajinovic zog in das Viertelfinale ein. Dort heißt der Gegner Federico Delbonis aus Argentinien oder Zverev. Und der mag es heiß.