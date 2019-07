Ulrich Tukur schließt Wohnsitz an Elbe nahezu aus

Hamburg. Der Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur (61), einst Ensemblemitglied und Theatermacher in der Hansestadt, schließt eine Rückkehr an die Elbe mit dauerhaftem Wohnsitz nahezu aus. "Für mich führt wahrscheinlich kein Weg mehr nach Hamburg zurück, so sehr ich mir das gewünscht habe", wird Tukur im Hamburg-Teil der Wochenzeitung "Die Zeit" (EVT: 25. Juli) zitiert. Er sei mit einer Hamburgerin verheiratet, "die aus vielerlei Gründen nicht zurückkehren wollte". Daher lässt er sich mit seiner Frau, der Fotografin Katharina John, nach 20 Jahren in Venedig nun in Berlin nieder. Für den Vagabunden - "Ich selbst bin eigentlich nirgendwo verankert" - war Hamburg "die Befreiung meines Lebens": "Dort habe ich meine Karriere begonnen und sehr verrückte und gute Sachen gemacht."