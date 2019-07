Grote für "Cyber-Nazijäger" im Kampf gegen Rechtsextreme

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) will den Rechtsextremismus mit sogenannten Cyber-Nazijägern bekämpfen. Sie sollten Strukturen aufdecken wie Vernetzungen zwischen Rechtsextremen und Rechtspopulisten, wird Grote am Donnerstag vom Hörfunksender NDR 90,3 zitiert. Im November wolle er mit den Innenministern der nördlichen Bundesländer in Hamburg auch über eine stärkere Zusammenarbeit sprechen. Unterschiedliche Schwerpunkte setzen und technisches Know-how austauschen, seien zwei seiner Ziele.

Im Rechtsextremismus sieht der Innensenator "die ernsteste Bedrohung, die wir im Moment im extremistischen Bereich in Deutschland haben". Die Bedrohungslage habe sich nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geändert: "Wir haben eine Einschüchterungs- und Bedrohungslage, die unmittelbar auch Auswirkungen haben kann auf den demokratischen Diskurs. Das ist ein Lebensnerv unserer Demokratie." Nach Grotes Auffassung gibt es eine intensivere Qualität von Bedrohung, wogegen man konsequent vorgehen müsse. Denn die Drohungen richteten sich häufig auch an Angehörige oder Kinder von Politikern.