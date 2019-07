Helgoland/Hamburg. Der frühere Start in die Saison hat sich für den Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" gelohnt – und soll im kommenden Jahr wiederholt werden. Das sagte die Geschäftsführerin der Reederei FRS Helgoline, Birte Dettmers. Das Schiff war in diesem Jahr bereits Mitte März ausgelaufen, üblich war der Auftakt in den Vorjahren um Ostern herum.

Bis Ende März wurden rund 4000 Fahrgäste gezählt. "Das ist für die frühe Saison ein gutes Ergebnis", sagte Dettmers. "Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen." Auch von der Insel gebe es positive Rückmeldungen: "Wir haben von den Hoteliers auf Helgoland das Feedback bekommen, dass die tatsächlich mehr Buchungen hatten."

Ausgerechnet über das Pfingstwochenende konnte der 17 Millionen Euro teure "Halunder Jet" jedoch drei Tage lang nicht eingesetzt werden. Grund war ein technischer Defekt.