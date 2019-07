Alle Haltestellen der U-Bahnlinie 2 barrierefrei

Hamburg. Alle Haltestellen der Hamburger U-Bahnlinie 2 sind barrierefrei zugänglich. Mit dem Ende der Arbeiten an der Station Joachim-Mähl-Straße seien alle 25 Haltestellen der roten Linie mit Aufzügen, erhöhten Bahnsteigen zum besseren Ein- und Ausstieg sowie mit Leitsystemen für sehbehinderte und blinde Menschen ausgestattet, teilte die Hochbahn als Betreiber der Hamburger U-Bahnen am Mittwoch mit. Von den 92 Haltestellen im U-Bahn-Netz seien nun 74 barrierefrei, 5 weitere sollen es noch in diesem Jahr werden.