Bezirksamt Hamburg-Nord: Haupteingang wird barrierefrei

Hamburg. Der Weg ins Bezirksamt soll für Menschen mit Handicap einfacher werden. Deshalb wird der Haupteingang des Bezirksamts-Nord in der Kümmellstraße barrierefrei ausgebaut. Unterstützt wird diese Maßnahme aus Mitteln des investiven Quartiersfonds in Höhe von 406.000 Euro.

Das Gesamtkonzept für die Umbauten am und im denkmalgeschützten Gebäude sieht neben barrierefreien Zugängen auch ein inklusives Leit- und Orientierungssystem vor. Vor dem Standesamt und dem Eingangsbereich zum Großen Sitzungssaal wurde bereits eine Pilotfläche gestaltet. Hier finden Menschen mit Beeinträchtigungen die unterschiedlichen Systeme vor, die ihnen bei der Orientierung helfen: zu ertastende Piktogramme an Türen, ein taktiles Leitsystem auf dem Boden, Beschriftungen in einfachen Formulierungen und QR-Codes, mit denen Informationen in Worte umgesetzt werden.

Der investive Quartiersfonds in Höhe von zehn Millionen Euro wurde im vergangenen Jahr mit der Fortschreibung des Haushaltsplans 2018 aufgelegt. In Abstimmung zwischen Finanzbehörde und Bezirken können damit vor Ort investive Maßnahmen gezielt unterstützt beziehungsweise kofinanziert werden.

Dressel: Bei manchen Dienststellen besser werden

Finanz- und Bezirkssenator Andreas Dressel freut sich, den Start des barrierefreien Umbaus am Hauptgebäude des Bezirksamts Nord über den investiven Quartiersfonds unterstützen zu können. „Das bringt das Bezirksamt Nord in Sachen Inklusion einen großen Schritt nach vorn!“, so der SPD-Politiker. Zu einer bürgernahen Verwaltung gehöre auch, dass die Gebäude von allen Menschen möglichst einfach und bequem erreicht werden könnte. „Eine Kundenbefragung hat jüngst gezeigt, dass wir an vielen Stellen schon barrierefrei gut erreichbar sind – gleichwohl müssen wir bei manchen Dienststellen noch besser werden.“

Ralf Staack, kommissarischer Bezirksamtsleiter von Hamburg-Nord, freut sich über die Unterstützung: „Bezirksamt und Bezirkspolitik haben sich zum Ziel gesetzt, das Bezirksamtsgebäude unter inklusiven Teilhabeaspekten auf Vordermann zu bringen. Alle Menschen sollen das zentrale Dienstgebäude besser erreichen und nutzen können. Mit der Unterstützung aus dem Quartiersfonds wird nun ein wichtiger erster Teilschritt auf dem Weg zu diesem Ziel eröffnet.“