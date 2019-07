Hotel Pierdrei lässt Wohnwagen auf Terrasse einschweben

Hamburg. Campen auf der Hotel-Terrasse: Das Hamburger Hotel Pierdrei in der HafenCity bietet einen Campingplatz in sieben Metern Höhe. Am Mittwoch wurden drei Wohnwagen mit einem Kran auf eine Terrasse gehoben. Damit nimmt die sogenannte Camper City des Hotels Gestalt an. Das "Soft Opening" des Hotels ist für Mitte September geplant.

Ausgestattet sind die Wohnwagen mit Flatscreen, WLAN, Telefon und Kühlschrank. Je zwei Gäste können darin unterkommen, teilte das Hotel Pierdrei mit. Die Wohnwagen im Retrolook auf dem 155 Quadratmeter großen "Campingplatz" sollen von April bis Oktober buchbar sein, Wintercamping werde auf Anfrage möglich sein.