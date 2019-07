Mofa-Fahrer spuckt Polizisten an: Angeblich HIV-positiv

Lübeck (dpa/lno - Ein offensichtlich betrunkener Mofafahrer, der nach eigenen Angaben HIV-positiv sein soll, hat bei einer Polizeikontrolle auf Fehmarn einem Beamten blutigen Speichel ins Gesicht gespuckt. Zudem habe der 27-Jährige dem 44 Jahre alten Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilten die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung am Mittwoch mit. Die kontrollierenden Polizisten hätten den Angriff und Widerstand "konsequent" beendet. Bei dem am Dienstagabend aufgegriffenen Mann wurde eine Blutprobe wegen der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt und zur Feststellung seines Krankheitsstatus entnommen. Über das Ergebnis der Blutprobe gab es noch keine behördlichen Angaben.

Zeugen war der offenbar stark betrunkene Mofafahrer im Bereich Petersdorf aufgefallen. Er soll fast ein Kind angefahren haben. Die gerufene Polizei konnte den Fahrer in Petersdorf stellen.

Das Ansteckungsrisiko von HIV-Patienten gilt als sehr gering, wenn sie in medizinischer Behandlung sind. Offene Wunden könnten eine Ansteckung begünstigen.