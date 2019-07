Behörden Finanzverwaltung bildet doppelt so viel aus wie 2013

Eine Auszubildende im Finanzamt arbeitet an einem Comupterarbeitsplatz.

Wer viel von Steuern versteht, wechselt vom Öffentlichen Dienst gern in ein Unternehmen. Deshalb fehlen in Hamburg Steuerprüfer. Von denen, die noch da sind, gehen viele bald in Rente. Als Antwort verstärkt die Finanzverwaltung ihre Ausbildung.