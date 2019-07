Mit welchen Vornamen Kinder in Deutschland bestraft werden

Warum hat Aristoteles Schmidt so schlechte Schulnoten? Und Xink-Marie so wenig Freunde? Erlaubt ist, was gefällt? Nein!

Was – und jetzt lassen wir das Göttliche mal außen vor – passiert eigentlich bei der Taufe? Da wird ein völlig hilfloses Kind feierlich mit einem Namen gestraft. Sagt der amerikanische Satiriker Pierce. Und der Mann muss es wissen, er trägt den Vornamen Bitter.

Auch in Deutschland, das geht aus der Statistik der Gesellschaft für deutsche Sprache hervor, haben sich in diesem Jahr wieder Tausende Eltern schuldig gemacht. Zum Beispiel die Erzeuger des kleinen Bombastus. Hoffentlich macht er seinem Namen alle Ehre. Sonst wird es ähnlich peinlich wie für die süße Xing-Marie, falls sie trotz Riesennetzwerk keine Freunde findet. Oder für den kleinen Poseidon Müller, der in der ersten Klasse immer noch nicht schwimmen kann, oder für Aristoteles Schmitz, der leider keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen hat. Dann das Kind doch lieber gleich zum Vollobst machen: Kiwi und Lemon gehören auch zu den tatsächlich beurkundeten Namen. Wenig originell, hat doch Gwyneth Paltrow ihre Tochter schon vor Jahren Apple getauft.

Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß Brüder Grimm, „Hausmärchen“

Ortsnamen wie Kurdistan, Florida oder Amsterdam können zumindest den geneigten „Bunte“-Leser, der mit Brooklyn Beckham, Paris Jackson und Chicago West vertraut ist, nicht mehr schocken. Mein Favorit von der Liste ist übrigens Meckensien-Ellen, das könnte auch ein Gewerbegebiet im Ruhrpott sein. Vergeben wurden auch Daenerys und Cersei. Da weiß man dann gleich, dass die Eltern eine Staffel „Game of Thrones“ zu viel geguckt haben.

Erlaubt ist, was gefällt? Nein. Mickilauda, Chaotica, Knirpsi und Lucifer wurden erstaunlicherweise nicht genehmigt. Da haben die Kinder Glück gehabt. Wobei: Am Ende zählt doch immer noch der Name, den man sich selbst macht ...