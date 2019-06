Theater Karl-May-Spiele feiern Saison-Premiere am Kalkberg

Die Schauspieler Sascha Gluth, Harald Wieczorek und Alexander Klaws (l-r.) in einer Szene aus "Unter Geiern".

Wilde Action, Indianergebrüll und bekannte Schauspieler hoch zu Roß - in Bad Segeberg starten die Karl-May-Spiele in ihre neue Saison. Die wichtigste Rolle übernimmt diesmal Alexander Klaws. Auch Stinktiere sind dabei. Gleichzeitig steht ein großer Abschied an.