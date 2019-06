Tourismus Küchen bleiben kalt: An Nord- und Ostsee fehlen Saisonkräfte

Eine Stellenanzeige für Aushilfen hängt an einer Schaufensterscheibe einer Backstube in Stralsund.

An Nord- und Ostsee hat die Hochsaison begonnen. Das Geschäft brummt - doch den Betrieben fehlt das Personal, in der Hafenkneipe auf Langeoog genauso wie auf Sylt oder im prestigeträchtigen Grand Hotel Heiligendamm. Was spüren die Gäste davon?