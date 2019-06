Der Negativ-Journalistenpreis "Verschlossene Auster" steht in einem Saal.

Diesen Preis will keiner haben. Die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche sucht seit 2002 den Informationsblockierer des Jahres. In diesem Jahr geht die "Verschlossene Auster" gleich an eine ganze Regierung.