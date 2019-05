Bürgerschaft Senat soll Regeln für Miet-E-Scooter in Hamburg festlegen

Im Sommer sollen Elektro-Tretroller auch auf deutschen Straßen fahren dürfen. In vielen Städten stehen Vermieter mit Sharing-Angeboten in den Startlöchern. Damit das in Hamburg möglichst konfliktfrei abläuft, soll der Senat ein Konzept erarbeiten.