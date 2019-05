Gesucht: Liebeserklärungen an den Hamburger Michel

Hamburg. In einer gemeinsamen Aktion suchen der Michel, die Hamburger Sparkasse sowie das Abendblatt besonders treffliche, markante „Liebeserklärungen“ für das Wahrzeichen der Hansestadt. Zehn herzliche Komplimente an die Hauptkirche sollen verewigt werden – auf einer großen Kupfertafel, die auf dem Vorplatz des Gotteshauses verlegt wird. Noch bis zum 15. Juni können Vorschläge abgegeben werden.

Die ersten Reaktionen auf die Aktion lassen Vorfreude aufkommen. „Wir sind gespannt, was sich die Hamburger in Bezug auf unseren Michel noch einfallen lassen“, sagte Alexander Röder, Hauptpastor von St. Michaelis. Die Sympathiebekundungen sollen schnörkellos ausfallen. Gefragt sind Textvorschläge, die den Satzanfang „Mein Herz gehört dem Michel, weil ...“ vervollständigen. Inhaltliche Vorgaben gibt es nicht. Je nach eigenem Gusto können die Ergänzungen fröhlich, nachdenklich oder originell ausfallen. Selbstverständlich wird auch der Name des Absenders dieser Liebesbotschaft eingraviert.

Mehr als 1,5 Millionen Euro an Spenden

Die individuelle Begründung darf maximal 100 Buchstaben und Leerzeichen enthalten. Textvorschläge bitte bis 15. Juni 2019 per E-Mail an die Adresse michel@abendblatt.de, per Post an Hamburger Abendblatt, Redaktion „Wettbewerb Liebeserklärung“, Großer Burstah 18–32, 20457 Hamburg, oder direkt in der Abendblatt-Geschäftsstelle am Großen Burstah abgeben. Die Jury besteht aus Alexander Röder (Michel), Harald Vogelsang (Haspa), Isabella Vértes-Schütter (Intendantin Ernst Deutsch Theater) und Vivian Hecker (Leiterin Marketing & Events Abendblatt).

Michel-Tafeln: So machen Sie mit

Vor 25 Jahren wurde die erste von bisher 199 „Michel-Tafeln“ im Vorfeld der Hauptkirche in einem 20 Zentimeter tiefen Betonbett verankert. Bislang hinterließen mehr als 16.000 Menschen mit gut 10.000 Gravuren ihre Spuren. Insgesamt ergaben sich mehr als 1,5 Millionen Euro an Spenden. Diese Summe kam komplett der Sanierung der Barockkirche zugute.

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) an das Hamburger Abendblatt und die Stiftung St. Michaelis gegeben und von diesen verarbeitet werden. Darüber hinaus willigen Sie ein, dass ggf. Ihr Vor- und Nachname sowie der vorgelegte Text Verwendung finden bzw. veröffentlicht werden auf den Michel-Tafeln und im Hamburger Abendblatt. Für den Fall, dass Ihre Daten keine Verwendung finden, weisen wir darauf hin, diese spätestens am 30. September 2019 zu löschen.