Mit einer roten Nelke und einem DGB Sticker an der Mütze steht ein Demonstrant bei einer DGB-Kundgebung.

Alljährlich rufen die Gewerkschaften am 1. Mai die Arbeitnehmer zu Demonstrationen auf. Am sogenannten Tag der Arbeit geht es im Norden in diesem Jahr um den Zusammenhalt Europas. Passend zu den bevorstehenden Europawahlen.