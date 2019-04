Unfälle Geländewagen fährt in Kaufhaus: 85-Jähriger leicht verletzt

Schrecksekunde am Vormittag in einem Hamburger Kaufhaus. Völlig unvermittelt rast plötzlich ein Auto mitten durch die Handtaschenabteilung Richtung Rolltreppe. Am Steuer des Geländewagens sitzt ein älterer Herr.