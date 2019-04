Brände Großbrand in Lagerhalle: Stundenlange Löscharbeiten

Die Feuerwehr ist bei einem Brand in einer Lagerhalle in Hamburg im Einsatz.

Hohe Flammen und Rauchsäulen am Hamburger Nachthimmel: In Hamm-Süd brennt eine Lagerhalle lichterloh. Erst am frühen Morgen gibt die Feuerwehr Entwarnung.