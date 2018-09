Kanzler-Flieger: General Ingo Gehartz, Inspekteur der Luftwaffe, Constanze Hufenbecher, Lufthansa Technik Vorstand Finance, Corporate Services & VIP, Gabriele Korb, Präsidentin des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und Vizeadmiral Carsten Stawitzki, Abteilungsleiter Ausrüstung im Bundesministerium der Verteidigung (BmVg) in einer Halle der Lufthansa Technik vor dem Airbus A321 mit dem militiärischen Kennzeichen „15+04“

Lufthansa Technik: Neuer Regierungsflieger an die Flugbereitschaft ausgeliefert. Was den Kanzler-Jet so besonders macht.