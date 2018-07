Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

ARCHIV - 05.06.2016, Hamburg: Ein Ermittler der Polizei fotografiert in Neuallermöhe in der Nähe des Allermöher Badesees ein Fahrrad. Am 04.07.2018 wird voraussichtlich das Urteil im Prozess um tödliche Schüsse auf einen 28-jährigen Radfahrer erwartet. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Daniel Bockwoldt / dpa